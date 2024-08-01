聯合國秘書長敦促各方加大努力緩和中東局勢

中評社北京8月1日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯7月31日通過發言人迪雅裡克發表聲明，敦促各方加大努力，緩和中東地區局勢，以實現長期和平與穩定。



聲明說，當前，所有努力都應致力於促成加沙地帶停火、釋放所有以色列被扣押人員、大幅增加對加沙地帶的人道主義援助以及恢復黎巴嫩和黎以邊境“藍線”沿線的平靜。然而，近期的事態發展破壞了實現這些目標的努力。發生在黎巴嫩首都貝魯特南郊和伊朗首都德黑蘭的襲擊代表著局勢的“危險升級”。



聲明說，在這個極其敏感的時刻，單靠克制是不夠的。國際社會應共同努力，阻止任何可能將整個中東推向危險邊緣、對平民造成毀滅性影響的行動。實現這一目標的方法是推進全面的外交行動，以緩和地區緊張局勢。



同一天，阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特發表聲明，警告以色列在該地區採取的行動十分危險，沒有預見到行動可能造成的嚴重後果。蓋特強調，國際社會需要對以色列施加必要的壓力，以防止地區全面爆發衝突。



以色列國防軍7月30日晚發表聲明說，以空軍戰機當天在貝魯特地區展開“定點清除”行動，炸死黎巴嫩真主黨軍事指揮官福阿德·舒庫爾。黎巴嫩真主黨31日發表聲明，證實舒庫爾在以色列空襲中喪生。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）31日發表聲明說，哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞當天在其位於德黑蘭的住所內遭以色列空襲身亡。