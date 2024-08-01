推動建工企業資質審批改革　壓縮尋租空間

中評社北京8月1日電／據中國紀檢監察報報導，入選住房和城鄉建設部建設工程企業資質評審專家後，來自江蘇某企業的管理部負責人前不久被抽取參與了住建部新一輪企業資質評審工作。



評審正式開始前，他與其他專家們一同參加了培訓並通過考試，進一步明晰了評審紀律。“整個過程嚴謹、細致、透明，每個步驟都有留痕，我最大的感受就是公正、客觀。”該專家告訴記者。



習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上指出，要抓住定政策、作決策、審批監管等關鍵權力，聚焦重點領域深化體制機制改革，加快新興領域治理機制建設，完善權力配置和運行制約機制，進一步堵塞制度漏洞，規範自由裁量權，減少設租尋租機會。強化建設工程企業資質評審專家的教育管理監督，正是住房和城鄉建設部推動建設工程企業資質審批制度改革，有效防範該領域廉潔風險，阻斷腐敗滋生蔓延的舉措之一。



去年6月以來，中央紀委國家監委駐住房和城鄉建設部紀檢監察組對住建部建築市場監管司企業資質審查處原處長馬叢嚴重違紀違法問題進行立案查處，並針對該案暴露出的建設工程企業資質審批在制度設計、管理機制、監督監管等方面的問題，同步推進以案促改、以案促治。



“馬叢案是一起‘80後’年輕幹部紀法意識淡漠，大肆追求權力變現，且長期不收斂不收手的典型違紀違法案件。”駐住建部紀檢監察組一室主任甄穎介紹，馬叢利用掌握的內部信息和工作便利，指導企業修改申報材料、提前透露審查結果、協調處理疑難問題，甚至主動勾結、物色培養“黑中介”，大肆收受賄賂。其腐敗行為持續時間長、波及範圍廣，涉案人員涉及11個省市50餘人，嚴重敗壞行業風氣，造成惡劣影響。



在查辦案件過程中，駐住建部紀檢監察組多次就辦案中發現建設工程企業資質審批工作存在的管理漏洞和薄弱環節，向住建部黨組及相關司局進行反饋，加強溝通協商，邊辦案邊督促整改，推動解決深層次問題，做到同研究、同部署、同推進、同落實。



建設工程企業資質管理制度是建築市場監管的基本制度，對於促進建築業高質量發展具有基礎性作用。長期以來，由於建設工程企業資質審批工作參與主體多，審批流程長，監管難度大，資質審批管理存在諸多問題。“以前審批時限不明確，企業反映，申報後就如同石沉大海，每次打開系統都顯示‘正在審核’，審批流程也不透明，往往要等半年、一年才有結果。”甄穎告訴記者。近年來，針對建設工程企業資質審批工作在運行管理監督等方面存在的問題，住建部不斷加強內部管理，但是，企業資質審批制度不完善、事中事後監管不嚴等深層次問題仍然存在，權力尋租仍留有空間。