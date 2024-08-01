穩經濟組合拳將加碼出台

中評社北京8月1日電／據大公報報導，日前，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。總體上看，對形勢的判斷更加關注外部環境帶來的不利影響，政策基調更加積極，強調政策取向一致和改革舉措盡快落地，預計下階段將有力度更大的財政政策出台。



會議充分肯定了上半年經濟成績，同時充分估計了形勢的嚴峻性，不迴避問題，指出外部環境變化帶來的不利影響增多，進而首次提出“宏觀政策要持續用力、更加給力”，並提出“堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務”。



想要提振信心與預期，一方面靠預期管理，強化政府部門與市場的溝通，及時澄清一些誤讀及對政策的歪曲理解；另一方面要採取更大力度甚至超預期的舉措穩定經濟，更重要的是保持政策的穩定性連續性和落實法治。



財策：推出一批增量政策



會議提出：“要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。”



從年初看，今年的財政政策比較積極，考慮到赤字規模3.88萬億元（人民幣，下同）、專項債3.9萬億元、超長期特別國債1萬億元，以及去年發行但主要在今年使用的1萬億元增發國債，合計規模高達9.78萬億元。但由於受到房地產市場仍處於調整轉型期，上半年一般公共預算和土地出讓收入增速分別為－2.8%和－18.3%；同時由於優質的專項債項目逐步減少，導致一般公共預算和政府性基金預算支出不及預期，兩本預算支出之和同比為－2.8%，因此確實有必要採取更加積極的財政政策。