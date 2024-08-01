歐元調整未完　短期下試1.056

中評社北京8月1日電／據大公報報導，2024年巴黎奧運已經開幕接近一個星期，據資料顯示，整個奧運會為巴黎以至周邊地區帶來約73億至121億美元的收入。此外，到巴黎觀看奧運的旅遊人士，亦有機會順道到歐洲各國旅遊，這乘數效應將會是天文數字，應該會對整個歐元區帶來可觀的收入，或多或少會對歐元區的經濟提供動力。然而，有趣的是歐元的表現在奧運於7月26日開始後並未有理想的上升勢頭。相反地，是延續著7月中旬於1.0940水平遇上阻力後掉頭節節下跌的走勢。



歐央行在6月份調低利率至3.75厘後，確實擴大了跟美國聯儲局的政策利率差距，歐央行在7月份的議息會議上維持利率不變。歐央行行長拉加德表示，歐央行並未走在一條預設的減息路線上，拉加德同時間也警告說，歐元區內部通脹壓力仍然高企，故此，歐央行在9月份的議息會議上採取哪一種行動都是有可能。歐央行是否有理據，去反其道而行上調利率，相信機會不大，因為就算歐元區的高通脹水平仍然令歐洲銀行官員們擔憂，但歐元區經濟是否能夠抵禦加息後帶來的經濟衝擊，現階段而言並不樂觀。



故此，歐央行在今年餘下的時間，應該不會再有加息動作，在欠缺利率因素推動下，歐元短線應該會展現出下試低位支撐力的走勢，歐元短線有機會被推低至1.0560水平才會穩定下來。