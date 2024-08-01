中評社北京8月1日電／據新華社報導，《經濟參考報》8月1日刊發記者陳涵暘、馬麗娟、許晉豫采寫的文章《錨定現代化 改革再深化｜寧夏中衛：“算”出數字經濟新動能》。文章稱，算力質效指數全國第四、西部第一，建成大型、超大型數據中心16個，中衛數據中心集群累計標準機架達到8.4萬架……一項項數據彰顯寧夏中衛市的數字經濟發展加速度。



中衛，不僅是數據的港灣，更是連接全國各地信息流動的關鍵節點。中衛地處中國陸地幾何中心，到全國主要城市的距離均在2000公里以內，與全國90%以上地區光纖直連傳輸時延在20毫秒以內，是光纖網絡覆蓋全國最優路徑選擇點。



中衛市數據局黨組書記、局長薛軍勇表示，自2013年引入亞馬遜雲科技以來，沙漠小城寧夏中衛市在荒漠裡建成了西部雲基地，如今中衛已成為四大國家新型互聯網交換中心之一、十大國家數據中心集群之一。“目前，中衛數字經濟產業集聚效益凸顯，註冊數字信息產業企業299家，其中規上企業20家，為國內4000餘家企事業單位提供算力服務，帶動解決就業5700餘人。”薛軍勇說。



從“東數西儲”到“東數西算”，中衛市自2022年開始不斷謀求數字場景、數字應用和數字交易的突破。



在抖音平台上，“一禪小和尚”憑借可愛智慧的動畫形象，擁有4600多萬粉絲。這些動畫形象的技術提供方——北京中科深智科技有限公司的數字人自動化建模、渲染等全鏈條業務，部分已經落戶中衛的寧夏西雲算力科技有限公司。