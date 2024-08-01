給現代農業插上數字翅膀

中評社北京8月1日電／據人民日報報導，當下，科技正成為建設農業強國，實現農業現代化的重要驅動力。相比依靠經驗的傳統農業生產，如今數字技術的深入應用，讓農民在種植、養殖、加工等方面，更加精準可控。在此背景下，“農業數字化技術員”等相關新職業應運而生。



新需求誕生新職業。隨著農業生產方式的轉型升級，數字化、智慧化成為發展新趨勢，對於農業相關數據的采集、分析和應用也提出了更高的要求。農業數字化技術員在充分掌握農業生產相關知識的基礎上，應用物聯網、大數據等技術，為種植、養殖等生產作業環節，提供更加智慧化的解決方案，推動資源節約和高效利用，實現農業高質量發展。



新職業前景廣闊。從提升生產效率的角度上說，越來越多的農業從業者更加重視數字技術的應用，需要更多的農業數字化技術員為產業賦能。同時，作為新職業的農業數字化技術員，其工作標準和培訓路徑不斷完善，職業認定和評價穩步推進，未來的發展空間也在持續拓寬。



農業現代化的發展，既為相關從業者提供了實現人生價值的廣闊舞台，更要求他們不斷提升職業技能，以適應時代的新變化。如今，以“農業數字化技術員”為代表的“新農人”隊伍不斷壯大，他們為農業插上了數字的翅膀，也讓更多農民享受到農業數字化帶來的便利。