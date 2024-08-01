上半年節能降碳呈現出新亮點

中評社北京8月1日電／據人民網報導，上半年，國務院印發實施《2024—2025年節能降碳行動方案》，各地區各部門扎實推進節能降碳，結合擴大有效投資、大規模設備更新和消費品以舊換新等政策落實，大力推進分領域分行業節能降碳專項行動，推動節能降碳取得積極進展，有力促進經濟社會發展全面綠色轉型。



能源利用效率持續提升



上半年，能源消費總量同比增長4.7%，單位GDP能耗進一步下降。工業領域，單位工業增加值能耗扭轉了去年同期不降反升的趨勢，步入由升轉降區間，工業能源效率利用水平提升。交通領域，上半年，新能源汽車國內銷量達433.9萬輛，同比增長35.1%，6月份市場滲透率首次突破50%，道路交通能效水平有效提升。居民消費品領域，上半年，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額同比增長3.1%，主要電商平台家電以舊換新銷售額同比增速超過80%，高能效設備和家電加快推廣普及，終端用能產品的能效水平得到顯著提升。



能源結構加快優化



從消費看，新能源消費快速增長，用能結構持續改善，上半年清潔能源消費比重較去年同期提高2.2個百分點。從生產看，新型電力系統加快構建，可再生能源裝機規模已連續多年保持全球第一。上半年，水電、風電和太陽能發電同比分別增長21.4%、6.9%和27.1%；煤電“三改聯動”深入推進，電力系統靈活性持續改善，有助於“十四五”能耗和碳強度指標的完成。