以軍轟炸哈尼亞在加沙地帶住所附近地區

中評社北京8月1日電／據央視新聞報導，當地時間31日，半島電視台記者伊斯梅爾·阿爾古爾和攝影師拉米·阿爾裡菲在加沙城的一次以色列轟炸中喪生。



總台記者獲悉，此次遭襲地點位於加沙沙蒂難民營，並且是此前遇刺的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人伊斯梅爾·哈尼亞在加沙地帶的住所附近，現場有媒體記者聚集。



加沙地帶媒體辦公室表示，強烈譴責針對記者的襲擊行為，自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶遇難記者人數已升至165人。