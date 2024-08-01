海外網評：讓世界遺產綻放出更加璀璨光芒

中評社北京8月1日電／據海外網報導，7月29日，中國外交部發言人林劍對包括“北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作”在內的3項中國文化遺產列入《世界遺產名錄》表示祝賀。至此，中國世界遺產數量達到59項，位居全球第二。其中包括15項世界自然遺產和4項文化與自然雙遺產，世界自然遺產總數繼續保持全球第一。申遺成功的背後，是中國政府和人民堅持保護傳承文化遺產、保護生態環境、建設美麗中國的不懈努力。



堅持保護歷史文化遺產，不斷推動文化傳承發展。歷史文化遺產承載著中華民族的基因和血脈，不僅屬於我們這一代人，也屬於子孫萬代。歷史文化遺產是不可再生、不可替代的寶貴資源，必須始終把保護放在第一位。76.7萬處不可移動文物、1.08億件／套國有可移動文物，星散在中華大地上、綿延於歲月長河中。這些老祖宗留給我們的寶貴財富，所蘊含的歷史、藝術、科學價值不可估量。而非物質文化遺產面臨的局面更是需要人來傳承，目前，文旅部已認定5批3068名國家級非遺代表性傳承人，各省區市公布1.6萬多名省級代表性傳承人。他們身負各式絕活，在城市、在鄉間心無旁騖、堅守匠心。與此同時，非遺課程、培訓、展示也走進更多學校，培養青年愛好者，讓更多年輕人為非遺保護貢獻青春力量。聯合國原教科文組織亞太地區文化遺產保護獎項目成員茱莉亞·金·戴維斯曾在教科文組織亞太地區遺產保護獎頒獎典禮上表示，中國對於世界遺產的保護在地區和世界範圍內都有著深遠的影響。



中國打造綠水青山，自然遺產保護領先世界。綠水青山就是金山銀山。在習近平生態文明思想指引下，中國在各類世界自然遺產的開發中將保護與建設有機結合，讓壯麗的自然遺跡煥發新顔，有效推動在地生態綠色發展並加強了生態保護。中國的生態文明實踐與聯合國教科文組織世界地質公園網絡建設高度契合，為保護和利用好這一自然界賦予人類的寶貴財富貢獻著中國智慧和力量。聯合國教科文組織此次公布新一批世界地質公園名錄，中國申報的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、中國黃（渤）海候鳥栖息地（第二期）順利通過遺產委員會評審，成功列入《世界遺產名錄》，世界自然遺產總數繼續保持全球第一。“說起世界地質公園，中國無疑是‘冠軍國家’。”聯合國教科文組織地球科學和地質公園部門負責人克里斯托夫·範登貝格對媒體表示。