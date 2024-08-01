新華網評：深化務實合作符合中意共同利益

3月25日，在意大利羅馬，羅馬國立住讀學校學生展示自己製作的中意雙語標語牌。（圖源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，7月27日至31日，意大利總理梅洛尼對中國進行正式訪問。在中歐關係面臨干擾、世界經濟復甦乏力的大背景下，梅洛尼此次來華備受關注。



今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年，梅洛尼此次開啟她任內首次訪華行程，可謂意義特殊。意大利《蟻報》網站刊文指出，這是五年來意大利總理首次訪問中國，旨在加強兩國間戰略關係。意大利安莎通訊社報導，梅洛尼稱她為期五天的訪問“展示了開啟新階段、重啟雙邊合作的意願”。意大利前經濟發展部副部長米凱萊·傑拉奇說：“梅洛尼訪華是朝著好的方向邁出的一步。”



中意建立全面戰略夥伴關係20年來，雙邊貿易投資規模不斷擴大，實實在在惠及兩國人民。意大利是中國在歐盟的第四大貿易夥伴，中國是意大利在亞洲的第一大貿易夥伴，雙邊貿易額連續三年突破700億美元。中意在農食產品、生物醫藥和電子商務等領域互補性強，意大利簽署農產品輸華協議數量在歐盟國家位居“第一梯隊”。兩國相互支持發展會展經濟，意大利多次受邀擔任過進博會、消博會等大型展會主賓國，意大利果蔬、時裝、家具等優質產品走進中國千家萬戶，廣受中國消費者青睞，中國大市場為意大利企業帶來廣闊機遇。



隨著新一輪科技革命和產業變革深入推進，全球產業鏈的合作與重塑孕育著無限商機，這為中意務實合作開辟了新空間，創造了新機遇。兩國在船舶製造、航空航天、海上風電等領域的合作蓬勃興起。數字轉型、電動汽車、人工智能日益成為拉動雙方合作增長的新引擎。梅洛尼訪華期間，中意發表《中華人民共和國和意大利共和國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024－2027年）》，確認優先開展經貿投資、金融、科技創新和教育、綠色和可持續發展、醫療衛生、人文交流領域合作。兩國還簽署了工業、教育、環境保護、地理標誌、食品安全等多項雙邊合作文件。不少意大利知名企業代表隨梅洛尼來華，反映出意商界深化對華務實合作的需求和呼聲。

