日本央行加息引發市場高度關注

中評社北京8月1日電／據新華社消息，日本央行在7月31日結束的貨幣政策會議上決定，將政策利率從0%至0.1%提高至0.25%左右。這是今年3月日本央行結束負利率政策以來首次加息。會議同時決定，將央行的國債購買額從目前的每月約6萬億日元（1美元約合152.7日元）逐步縮減，到2026年1月至3月減至每月3萬億日元左右。



日本央行行長植田和男當天在記者會上表示，當前經濟正在緩慢恢復。大企業在春季勞資談判中實現了加薪。“通脹率繼續保持良性循環，預期通脹率也在逐漸上升。”植田和男同時強調，加息後利率仍處於非常低水平，金融環境依舊寬鬆，不會對經濟造成大阻力。如果經濟和物價前景符合甚至超出預期，可能會進一步加息。



針對市場參與者對縮減國債購買規模的擔憂，植田和男回應稱，當天的決定充分考慮了市場參與者的意見，央行將確保對國債市場措施的靈活性。他介紹，按當前計劃推進，預計日銀的國債持有餘額將減少約7%至8%，仍將高於長期理想水平。



據《日本經濟新聞》報導，此次會議討論中也有不贊成加息的聲音，認為有必要更加謹慎地通過數據來確認工資上漲帶來的經濟狀況改善。



市場對此次貨幣政策調整反應強烈。決議公布前，集中過量訪問一度導致日本央行官網短暫崩潰，側面反映了市場參與者對加息情況的高度關注，而在今年3月結束負利率政策的會議期間並未出現這樣的故障。加息決定一經宣布，日本外匯市場、債券市場、大型銀行等紛紛反應強烈。



7月31日，受日本央行加息影響，日元對美元急劇升值，一度突破1美元兌換約150日元，在一天內升值超過4日元，來到4個多月來的高點。日本債券市場也呈現出收益率快速上行的強烈反應。作為基準的新發行10年期國債收益率一度較前一交易日上漲0.065個百分點，達到1.060%。新發行2年期國債、5年期國債收益率都明顯上漲。



由於加息帶來的匯市波動，東京股市1日早盤大跌，日經225種股票平均價格指數一度下跌近3.5%，東京證券交易所股票價格指數一度下跌約3.9%。

