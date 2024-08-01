中國人權研究會組團赴塔烏開展人權交流

中評社北京8月1日電／據新華社消息，7月25日至8月1日，中國人權研究會常務副會長蔣建國率人權交流團赴塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦開展雙邊交流。



在塔吉克斯坦，交流團分別會見塔人權事務專員博博佐達、司法部長阿舒里約恩、外交部副部長沙裡夫佐達，與塔宗教、青年等部門代表和高校校長、專家學者等座談交流；在烏茲別克斯坦，交流團出席“國際地區人權趨勢：中國和烏茲別克斯坦視角”圓桌會議，分別會見烏最高會議立法院第一副議長、國家人權中心主任賽義多夫，以及最高法、最高檢、司法部、內務部、信息與大眾傳媒署等部門負責人。



交流期間，我方向塔方和烏方深入宣介習近平關於尊重和保障人權的重要論述，中共二十屆三中全會決定中關於堅持正確人權觀、加強人權執法司法保障的重要部署，解讀中國當代人權觀及其成就和經驗，表示堅持走中國人權發展道路，推動人權事業全面發展。與此同時，充分肯定並積極協調塔方和烏方在國際人權鬥爭中與我方保持相向而行的立場和行動。



塔、烏各界人士高度讚揚了新時代中國以人民為中心、全面深化改革、實現高質量發展取得的輝煌成就，高度讚揚中國人權發展道路和經驗，認為本國與中國在人權理念上存在很多相似之處，表示願與中國繼續加強人權交流互鑒與合作發展，共同推動全球人權治理。塔外交部副部長沙裡夫佐達在會見中表示，將貫徹落實兩國元首達成的重要共識，堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準。烏最高會議立法院第一副議長、國家人權中心主任賽義多夫表示，反復閱讀了《習近平關於尊重和保障人權論述摘編》（俄文版），對書中闡釋的觀點高度認同，認為中國減貧成就和人權經驗，為世界減貧和人權事業發展做出了巨大貢獻。



