非中國籍香港永居人員贊嘆通行便利

中評社北京8月1日電／據新華社消息，首批申辦來往內地通行證的非中國籍港澳永久性居民31日獲發證件。新加坡籍香港永久性居民黃女士一家剛剛排隊領取了自己的通行證，她興奮地說：“心情很激動，一家人打算就近去內地轉轉，計劃這兩周就啟程。”



黃女士表示，最近在社交媒體上刷到很多廣深地區好吃好玩的分享帖，也聽身邊朋友提到內地旅遊的點滴，非常心動。“孩子是香港出生的，但從未到訪過內地。現在過關方便多了，找個周末就能去。”她說。



國家出入境管理局此前發布公告，2024年7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件。首次申辦通行證由本人向出入境管理局委托的香港中旅集團或澳門中國旅行社提交申請。持證人在口岸進行指紋采集等手續後，可免填外國人入境卡，經快捷通道通關。持證人在證件5年有效期內可以多次來往內地，每次停留不超過90日。



31日上午，在位於香港港島上環的中旅社證件服務中心，不少首批辦理通行證的外籍人士已在排隊取證。印度商人拉吉瑪表示，申辦流程整體比較順利，自己是在開放申請的第一天就提交了申請，只需錄入影像及遞交文件，現場辦理不超過一刻鐘。拿到證件後，拉吉瑪計劃近期安排行程，到一直想去的幾個中國內地城市看看。



前來領證的新加坡商會（香港）委員會成員林文耀此前與妻子一同提交了申請。他平時他大約每月會去內地一次，相信“有新通行證後一定更方便。”他計劃於下月中旬到訪大灣區內地城市，期待親身體驗像使用“八達通”般便利地通關。



香港英國商會會長麥冠明表示，香港營商環境優越，法律、稅收體系與國際接軌。隨著出入境新措施落地，香港將進一步發揮聯通中國內地和海外的“超級聯繫人”優勢，更具吸引力，因為“商業總會追隨著機遇布局”。

