駐香港部隊舉行慶祝八一建軍節招待會

中評社北京8月1日電／據新華社消息，中國人民解放軍駐香港部隊31日晚在昂船洲軍營舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍97周年，感謝香港各界長期以來對駐軍工作的關心與支持。



全國政協副主席梁振英、香港特區署理行政長官陳國基、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、駐香港部隊司令員彭京堂和政治委員賴如鑫，以及香港社會各界代表、駐軍官兵代表400餘人出席招待會。



18時30分許，招待會在威武雄壯的中國人民解放軍軍歌聲中開始，現場播放了反映駐香港部隊建設發展成就的主題短片《向祖國報告》。



彭京堂在致辭中回顧了97年來人民軍隊在中國共產黨的絕對領導下，為民族獨立、國家富強、人民幸福建立的不朽功勛，回顧了駐軍進駐香港27年來堅決聽黨指揮、忠實履行防務職責的生動實踐，表達了對香港特區政府和社會各界長期以來對駐軍關心支持的衷心感謝。



彭京堂表示，中共二十屆三中全會科學描繪了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，香港正健步行進在由治及興的大道上，駐香港部隊全體官兵將堅定支持行政長官和特區政府依法施政，加強部隊全面建設，提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進“一國兩制”實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。