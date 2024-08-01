所謂“延伸威懾”把日本推向更遠的歧途

中評社北京8月1日電／據央視新聞報導，強化“延伸威懾”、升級日美軍事同盟、攻擊抹黑中國……在近日召開的日美外交安全“2＋2”會議、“延伸威懾”部長會等會議期間，日本一系列動作引發地區國家高度警惕。不少日本民眾抗議說，日本政府的舉動是在拱火，也是在“邁向戰爭”的錯誤道路上越走越遠。



在日本的危險動向中，最受質疑的是與美國強化“延伸威懾” 。所謂“延伸威懾”是冷戰時期的產物，意指美國承諾使用包括核武器在內的軍事力量保護盟國。2010年以來，日美外交與防務部門一直就這個問題進行事務級別磋商，今年還建立了獨立的部長級框架。在近日首次召開的“延伸威懾”部長會議上，日美確認了共享美國“核保護傘”的重要性。在外界看來，日方此舉違反了《不擴散核武器公約》規定的無核武器國家義務，將加劇核擴散與核衝突風險，進一步刺激地區緊張局勢。



諷刺的是，日本長期以“核爆受害國”自居，宣揚建立“無核武世界”，實際上卻不斷增強對美國的核依賴，屬於說一套做一套。2023年5月，日本政府在廣島宣布了以核裁軍為重點的“廣島願景”，但至今沒有取得任何具體進展。此次日本強化“延伸威懾”，違背了自身“無核三原則”的承諾，表明它希望得到美國“核保護傘”更多的保護。然而，美國真的靠得住嗎？分析人士指出，對於美國而言，所謂“延伸威懾”是為了強化自身全球軍事霸權，增強與其他國家對抗的籌碼，而這勢必會大大增加日本被捲入戰爭甚至核戰爭的風險。換句話說，美國“核保護傘”給日本帶來的不是安全，而是危險。



然而，被軍國主義洗腦的日本某些政客聽不進去理性聲音，執迷於強軍擴武。這一次，在日本主動爭取下，日美還在兩國外交安全“2＋2”會議上商定升級軍事同盟，包括美方將重組駐日美軍、設立新的“統合軍司令部”，日本自衛隊在2025年春季前成立“統合作戰司令部”、負責日本陸海空自衛隊一體化運用的任務等。這一舉措表明，通過升級同盟指揮體系，日本試圖更多借助美國的軍事力量，提升自身在地區乃至全球的安全地位，其軍事擴張的野心可謂昭然若揭。

