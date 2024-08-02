8月1日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月2日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月1日主持例行記者會，並就中朝關係、德國渲染所謂“中國網絡威脅”、中東地區局勢等問題回答中外記者提問。以下是問答全文：



總台央視記者：據報導，近日，印度海軍、海岸警衛隊在孟買附近海域營救起一名不慎受傷的中國籍船員，並將傷者送往醫院治療。請問中方對此有何評論？



林劍：近日，一名中國籍船員在孟買附近海域進行船舶作業時不慎受傷，得到印方及時施援救治，目前情況穩定，已經回國養傷。



中方向克服諸多困難、實施人道主義救援工作的印方有關部門和人員表示衷心感謝。



東方衛視記者：據報導，日前朝方舉行了朝鮮戰爭停戰71周年紀念活動，俄羅斯、越南、古巴等國駐朝大使出席，但沒有看到中國駐朝大使。有輿論認為這是中朝關係出現問題的又一表現，中、俄正在對朝關係上開展競爭。請問中方對此有何評論？



林劍：今年是朝鮮戰爭停戰71周年。71年前，中國人民志願軍同朝鮮人民和軍隊並肩作戰，取得中國抗美援朝戰爭和朝鮮祖國解放戰爭的偉大勝利。在此過程中，中朝雙方用鮮血結成了牢不可破的傳統友誼。儘管國際地區形勢發生很大變化，但中國黨和政府重視和發展中朝傳統友好合作關係的一貫立場沒有改變。



近期個別國家和媒體捕風捉影，不時渲染炒作所謂中朝關係出現問題、中俄正在對朝關係上開展競爭等不實論調，這完全是別有用心。我想強調的是，朝鮮和俄羅斯都是中國的友好鄰邦，中方樂見朝俄關係發展，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。