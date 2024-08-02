外交部：堅決反對將網絡安全問題政治化

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月2日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月1日在例行記者會上表示，網絡安全是全球性挑戰。中國是網絡攻擊的主要受害者之一，一貫反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊。中德在網絡安全領域的溝通渠道是暢通的，雙方應通過對話合作共同應對網絡安全的威脅挑戰，而非動輒訴諸麥克風外交，對他國進行抹黑攻擊。



有記者提問，德國政府指控中國對德國聯邦制圖和地理測繪局進行網絡攻擊，並召見了中國大使提出交涉。中方對此有何評論？



林劍表示，一段時間以來，西方某些政客及媒體一再拋出未經核實、甚至蓄意捏造的信息，渲染所謂“中國網絡威脅”，其目的顯然不在網絡安全問題。中方堅決反對此類預設劇本、蓄謀炒作的反華政治操弄，堅決反對將網絡安全問題政治化、武器化。中國駐德國使館已就此表明嚴正立場並向德方提出交涉。



“網絡安全是全球性挑戰。中國是網絡攻擊的主要受害者之一，一貫反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊。”林劍指出，中德在網絡安全領域的溝通渠道是暢通的，雙方應通過對話合作共同應對網絡安全的威脅挑戰，而非動輒訴諸麥克風外交，對他國進行抹黑攻擊，散布“中國黑客攻擊”的虛假信息。我們敦促德方堅持戰略自主，採取建設性、負責任的態度，摒棄陣營對抗和冷戰思維，與各方一道通過對話與合作，共同維護網絡空間和平與安全。

