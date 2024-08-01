國務院：更好發揮仲裁擴大開放作用

中評社北京8月1日電／據大公報報導，新華社稱：國務院總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，學習貫徹習近平總書記關於當前經濟形勢和做好下半年經濟工作的重要講話精神，討論《中華人民共和國仲裁法（修訂草案）》和《中華人民共和國國家公園法（草案）》。



會議強調，要把思想和認識統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷上來，堅定信心、奮發進取，把各項工作做實、做深、做到位，增強經濟持續回升向好態勢，切實保障和改善民生，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。要優化強化宏觀政策，加大宏觀調控力度，既要根據已出台政策的施行情況狠抓落實、加快進度，也要研究推出一批操作性強、效果好、讓群眾和企業可感可及的增量政策舉措。要突出重點破解難題，創新思路和辦法，集中資源力量攻關，在擴大國內需求、培育壯大新興產業和未來產業、推進高水平對外開放等方面取得更多實質性突破。要進一步穩預期強信心，依靠實打實的政策舉措和改革行動，釋放更多積極信號。要深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，加快落實各項改革任務，以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，著力推動高質量發展。



會議討論並原則通過《中華人民共和國仲裁法（修訂草案）》和《中華人民共和國國家公園法（草案）》，決定將兩個草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要更好發揮仲裁服務經濟發展和擴大開放的作用，主動對標國際先進規則，不斷提升我國仲裁的公信力和國際影響力，積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。