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印方營救中國籍船員 外交部：衷心感謝
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2024-08-02 00:41:57
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京8月2日電（記者 海涵）印度海軍和海岸警衛隊近日在孟買附近海域營救起一名不慎受傷的中國籍船員，並將傷者送往醫院治療。外交部發言人林劍8月1日在例行記者會上就此表示，近日，一名中國籍船員在孟買附近海域進行船舶作業時不慎受傷，得到印方的及時施援救治，目前情況穩定，已經回國養傷。中方向克服諸多困難，實施人道主義救援工作的印方有關部門和工作人員表示衷心的感謝。
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