外交部：渲染炒作中朝關係是別有用心

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月2日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月1日在例行記者會上就中朝關係回答記者提問時指出，近期個別國家和媒體捕風捉影，不時渲染炒作所謂中朝關係出現問題、中俄正在對朝關係上開展競爭等不實論調，這完全是別有用心。朝鮮和俄羅斯都是中國的友好鄰邦，中方樂見朝俄關係發展，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。



有記者問，8月1日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者問，據報導，日前朝方舉行了朝鮮戰爭停戰71周年紀念活動，俄羅斯、越南、古巴等國駐朝大使出席，但沒有看到中國駐朝大使。有輿論認為這是中朝關係出現問題的又一表現，中、俄正在對朝關係上開展競爭。請問中方對此有何評論？



林劍表示，今年是朝鮮戰爭停戰71周年。71年前，中國人民志願軍同朝鮮人民和軍隊並肩作戰，取得中國抗美援朝戰爭和朝鮮祖國解放戰爭的偉大勝利。在此過程中，中朝雙方用鮮血結成了牢不可破的傳統友誼。儘管國際地區形勢發生很大變化，但中國黨和政府重視和發展中朝傳統友好合作關係的一貫立場沒有改變。



林劍表示，近期個別國家和媒體捕風捉影，不時渲染炒作所謂中朝關係出現問題、中俄正在對朝關係上開展競爭等不實論調，這完全是別有用心。林劍強調，朝鮮和俄羅斯都是中國的友好鄰邦，中方樂見朝俄關係發展，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

