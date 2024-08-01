如何加強培育社區養老服務機構

中評社北京8月1日電／據新華社報導，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對“積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制”作出系統部署，其中專門提到“培育社區養老服務機構”。



截至2023年底，我國60歲及以上老年人口達到2.97億、占比21.1%；65歲及以上老年人口2.17億、占比15.4%，我國已進入中度老齡化社會。



我國老年人口基數大、老齡化速度快，養老服務需求隨之快速增長。另一方面，根據一項調查顯示，我國九成以上老年人傾向於居家養老，發展居家社區養老服務勢在必行。



中國老年學和老年醫學學會社區居家養老分會副會長鄭志剛介紹，新時代以來，在推進養老服務工作中，民政部門由重視扶持養老機構向推動居家社區機構相協調轉變。這一養老服務理念的變革既符合我國基本國情和文化傳統，又順應廣大老年人期待願望，為書寫中國式養老溫暖答卷打下堅實基礎。



據瞭解，黨的十八大以來，為進一步發展居家社區養老服務，培育社區養老服務機構，各地進行了積極探索。



中辦、國辦印發《關於推進基本養老服務體系建設的意見》，其中專門提到培育社區養老服務機構相關問題，明確“支持養老機構運營社區養老服務設施”。