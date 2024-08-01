美聯儲7月議息會議維持利率不變

中評社北京8月1日電／據大公報報導，美聯儲7月議息會議決定，將聯邦基金利率目標區間維持5.25%至5.5%不變。美聯儲主席鮑威爾表示，依據聯邦公開市場委員會的整體看法，美國經濟正逐漸接近降息的適當時機，“我們若得到所期望的數據，在9月會議上討論降低政策利率的可能性是存在的”。有受訪機構預計，美國年內有望開啟溫和降息，基準情形下，美聯儲最快將於9月開展1次25個基點的降息操作，年內美聯儲或有2次降息。



申萬宏源首席經濟學家趙偉認為，5月以來一系列較弱的經濟和通脹數據，令市場對前期美國經濟“不著陸”的預期進行了修正。與此同時，美國二季度GDP數據發布後，市場也下修了對美聯儲9月議息會議降息50個基點的預期，但美聯儲9月降息的預期依然較強。他判斷，美聯儲9月首次降息的預期已基本price－in，“我們維持2024年全年，美聯儲降息2次的基準判斷，未來要關注特朗普重新當選後所帶來的滯脹風險”。



通脹方面，美聯儲7月議息會議聲明稱，過去一年通脹有所緩解，但仍處相對較高水平，近幾個月在實現“2%通脹目標”方面取得了“一些進一步的進展”。鮑威爾也補充說，近期通脹數據增強了美聯儲對抗通脹的信心，降息時機正在臨近，“我們若得到所期望的數據，在9月會議上討論降低政策利率的可能性是存在的”。