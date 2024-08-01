2024中國國際黃金大會順利召開

中評社北京8月1日電／據新華社報導，7月27日至28日，2000多名“黃金人”齊聚上海，參加由中國黃金協會和世界黃金協會聯合主辦的2024中國國際黃金大會。大會以“創新驅動、綠色發展、共襄未來”為主題，聚焦黃金礦業、黃金市場、黃金消費三大板塊，各路嘉賓圍繞綠色礦山建設、資源集約利用、安全生產治理、智能化應用、黃金ESG（環境、社會和公司治理）、踐行“雙碳”目標、黃金新產品研發及消費升級、全球黃金市場共建等熱點問題，深入研討。



開幕當天，中國黃金協會會長單位代表、中國黃金集團有限公司黨委副書記、總經理殷長波，世界黃金協會首席執行官（CEO）泰達維出席開幕式並致辭。中國黃金協會黨委書記、副會長兼秘書長張永濤主持開幕式。



殷長波表示本屆大會“恰逢其時、意義重大、影響深遠”。他強調，中國黃金協會願與各方攜手推動新質生產力發展的源泉不斷湧流，踐行負責任黃金開採理念，推動行業高質量發展。



泰達維在致辭中表示，堅信中國黃金行業將繼續引領全球黃金產業的進步。世界黃金協會期待與會員企業及合作夥伴攜手，共同推動黃金市場的數字化轉型，為全球黃金行業的繁榮和可持續發展貢獻力量。



這次大會還公布了一系列行業重要數據，並發布了《中國黃金年鑒2024》《全球黃金年鑒2024》（中文版）等。



創新驅動持續發展



發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。在這次大會上，新質生產力、高質量發展頻頻被提及。