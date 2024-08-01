黑土地保護提檔升級　築牢“大國糧倉”

中評社北京8月1日電／據人民網報導，在吉林省梨樹縣國家百萬畝綠色食品原料（玉米）標準化生產基地核心示範區內，玉米長勢喜人，遙控無人機正為農田噴施農藥，廣袤的黑土地煥發著勃勃生機。



“我們始終致力於豐富拓展‘梨樹模式’的內涵外延，打造更加節本增效的‘4＋2梨樹模式’，現在已經初步實現種養循環、綠色發展。”說話間，梨樹縣農業技術推廣總站站長王貴滿走進玉米地，彎腰扒開覆蓋在黑土層上的秸秆，觀察墒情。



數據顯示，經過多年連續監測，實施“梨樹模式”的地塊每公頃可節約成本1200元左右，單產提高8%以上。



作為極為寶貴的農業戰略資源，保護好、利用好黑土地是扛實維護國家糧食安全政治責任的重要物質基礎，更是貫徹落實新發展理念、推進耕地資源永續利用的核心任務之一，事關全局，至關重要。



“‘梨樹模式’的核心，就是把先進科技轉化為現實生產力，提升黑土地耕地資源的合理利用水平。”中國農業大學教授周虎告訴人民網記者，“梨樹模式”的本質就是進行保護性耕作，減少黑土地耕層土壤擾動，增加地表覆蓋。



“梨樹經驗”“龍江實踐”“三江經驗”……在廣袤的黑土地上，越來越多農田開啟黑土地保護綜合技術模式，以科技創新，推動黑土地保護提檔升級。



“一寸黑土的形成需要一千年，一寸黑土的流失卻只需要一場雨、一陣風。”黑龍江省海倫市黑土地國家野外科學觀測站站長、研究員隋躍宇認為，用好科學技術，守護“耕地中的大熊貓”刻不容緩。



種地到“慧”種地，農業盡顯“科技範”，為黑土地保護提質升級保駕護航。2021年，中國科學院啟動“黑土糧倉”科技會戰，首次得出黑土區侵蝕溝有49.6萬條的數據，摸清了黑土侵蝕溝的空間分布，同時對黑土地自然資料土壤性質、作物生長狀況等進行全方位監測，創建了以地理學、大數據、現代農業集成的“全域定制模式”等，全方位保衛“黑土糧倉”。