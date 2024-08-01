北京大興推出暑期旅遊線路

中評社北京8月1日電／據人民日報報導，享受與動物的親密互動，靜心感悟香道雅事，體驗老字號面包DIY製作，欣賞藏在田園深處的小眾唐卡藝術館……今年暑期，北京市大興區文旅局整合熱門景點及周邊文旅資源，為市民和遊客推出藝術田園漫游之旅、歲月風味探尋之旅、雲端野趣探索之旅、健康生活體驗之旅、稻蟹熱帶奇遇之旅5條主題線路。



遊客在北京野生動物園可乘坐觀光車穿梭於動物王國中，近距離觀察各種野生動物的生活習性；參與動物互動體驗項目，親手喂食小動物，感受與大自然和諧共處的樂趣。



泓文博雅藝術館是暑期研學的熱門選擇。藝術館以中國傳統文化為依托，展示東方生活美學方式，是集原創設計、展覽展示、學術交流、藝術品收藏於一體的文化創意產業基地。遊客在此可體驗藏香的製作、沉浸式打香篆，感受香道雅事。參加研學的青少年可拆裝魯班鎖、製作小板櫈，上一堂生動的“少年工匠體驗課”，探尋中國古代建築和家具中榫卯結構的奧秘。



遊客走進北冰洋義利園區，開啟關於中華老字號企業百年歷史的探索之旅，這裡不僅是智能生產車間的展示窗口，還是體驗傳統與現代融合的場所。在炎炎夏日，遊客自制一瓶冰汽水，清涼瞬間沁入心脾，體驗面包的DIY製作，感受食物“誕生”的樂趣，園區不僅是孩子玩樂的天堂，也是全家人休閑娛樂的好去處。



大興的精彩不止於此，展示國潮養生新風尚的同仁堂知嘛健康零號店，充滿異域風情的呀路古熱帶植物園，壯觀華麗的大興國際機場……大興正將自然之美、文化之韵、科技之光巧妙融合，為中外遊客奉上多元化、高品質的文旅體驗。