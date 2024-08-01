中國頒布對美國國會議員麥戈文反制措施決定

中評社北京8月1日電／據外交部網消息，美國馬薩諸塞州民主黨聯邦眾議員吉姆·麥戈文近年來頻繁採取幹涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對麥戈文採取以下反制措施：



一、凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；



二、禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；



三、對其本人及其配偶、子女不予簽發簽證、不准入境。



本決定自2024年7月31日起施行。