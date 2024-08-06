雙C論壇 朱鋒：中日韓應構建合作新機制

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社香港8月6日電（記者 郭至君）南京大學國際關係學院執行院長朱鋒日前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第三屆“雙C論壇——對第九屆中日韓領導人會議的評析與三國關係展望”並發言，他指出，中日韓領導人會議為地區和三國機制帶來積極態勢，但三國若要增信釋疑則應思考構建合作的新機制。



中日韓領導人會議到底帶來什麼樣的積極影響？朱鋒認為有兩方面。一方面是，中日韓三邊合作機制建立到現在25年了，三邊首腦會晤通常也是展示整個東北亞地區加強地區經濟一體化的重要的政治動力，時隔四年半重新恢復，使得中日韓三邊合作重新在經歷疫情後能夠重新步入正常軌道。另一方面，面對現在東北亞局勢嚴峻複雜的變化，中日韓三邊首腦峰會確實也提供了三國之間迄今為止最重要的三邊對話溝通舞台，也可以進一步加深三國之間的高層坦率、真誠，就當前各種挑戰問題進行直接的溝通，第二個意義就是對話機制尤其凝聚和提升中日韓的三國溝通和共識，這是一個非常重要的積極態勢。



“到底有什麼意義？我個人很坦率，這個意義當前幾乎不存在。首先，現在在日韓外交和安全議程上，美日韓的三邊合作已經完全壓倒性地超越了中日韓的三邊對話。其次，當前韓國和日本都已經明確把中國定義為全球性安全的最大挑戰，韓國現在已經完全打破了原來在台灣問題上不干涉的基本原則和立場，在各種雙邊、多邊場合談論台灣問題。再次，從目前來看，韓日已經幾乎全面介入美國主導的高價值產業鏈對華脫鈎斷鏈的進程。所以，無論是在地緣經濟領域還是地緣戰略領域，韓日現在在中美間的選邊站隊已經非常明確化、清晰化，對這樣的突出問題，中日韓三邊領導人會晤的現實意義和作用依然很薄弱。”朱鋒說。

