在寧台商答中評：會推動寧夏與台灣的交流

全國台企聯副會長、銀川市台灣同胞投資企業協會會長李京安（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月2日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行日前來到銀川市，採訪扎根銀川的全國台企聯副會長、銀川市台灣同胞投資企業協會會長李京安。他表示，寧夏優勢較為突出，會繼續向廣大台商台胞推介寧夏，推動寧台兩地交流，也希望他們能夠多來走走看看瞭解更加真實的寧夏。



李京安向中評社記者表示，為了推動寧台兩地的交流，每年都會邀請島內的和在大陸的台商台胞到寧夏來進行考察，如果有主動想要來寧考察的也會做好聯絡接待工作，向他們介紹寧夏的發展變化，讓他們更加瞭解真實的寧夏，和在寧台胞的生活。



李京安說，長江三角洲和珠江三角洲地區的土地和市場已經處於相對飽和狀態，所以一直都在呼籲和邀請在那些地區的台胞台商把目光投向寧夏，因為這裡寧夏正在處於開發階段，有很多的機遇可以挖掘，很多企業剛到寧夏發展的時候規模都比較小，深耕發展後已經逐漸壯大。另外，自治區政府在土地取得、用工成本、稅收等方面給予了台商台胞很多的優惠和照顧，同時寧夏在西北五省中還有著較為突出的優勢，所以非常希望台胞台企都能夠多來寧夏走走看看，也會做好服務接待的工作。



李京安還表示，台灣在資金方面較有優勢，可以導入台灣資金，組建投資、建設、運營一體的公司，這是可行的投資方式，也可以達到預期的效果，目前也正在和一些公司平台進行對接，希望能夠繼續在寧夏取得發展。

