韓國紅十字會表示願援助朝鮮洪災災民

中評社香港8月1日電／韓聯社報導，大韓紅十字會1日表示願意為朝鮮洪災災民提供援助。



大韓紅十字會秘書長朴鍾述當天在中央政府首爾辦公樓舉行的記者會上向因暴雨受災的朝鮮居民表示了慰問。他說，就朝鮮居民面臨人道危機的情況，出於人道主義考量和同胞關愛，紅十字會願意向朝鮮災民迅速提供所需物資。我們已做好與朝鮮紅十字會中央委員會討論援助物品、規模、方式等細節的準備。



統一部一名官員當天在紅十字會表態結束後會見記者時表示，政府已多次表明韓方隨時都能為人道危機情況提供援助的立場。得知朝方發生洪澇災害之後，政府與紅十字會保持緊密溝通，並決定向朝方提出賑災援助提議。該官員就朝方是否會接受韓方提議表示，我們不會預斷朝方作何決定。至於與朝協商方式，該官員稱，我們都歡迎以面對面、書面、通過第三方進行協商等任何形式的溝通。



上月底，朝鮮平安北道新義州、義州等地因暴雨出現洪澇災害。據朝媒報導，新義州和義州共4100多棟住房、3000町步（相當於29.8平方公里）農地等大面積的設施、公路和鐵路被水淹沒。朝鮮國務委員會委員長金正恩上月29日主持勞動黨第八屆中央委員會第二十二次政治局緊急擴大會議時曾提及洪澇災害造成人員傷亡，但具體傷亡規模不得而知。據韓國情報機構掌握的資訊，遇難者恐多達1000人左右。