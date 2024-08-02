民建聯發布WEB3.0在金融業政策倡議

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月2日電（記者 盧哲）民建聯8月1日召開記者會，發表“新質生產力-- 賦能WEB 3.0在金融業的應用發展”政策倡議書。建議特區政府大力支持發展Web3.0基礎區塊鏈平台、加快發展數碼身份的應用及周邊數字產業、健全香港在Web3.0加密數字領域的合規監管框架、積極推動Web3.0賦能傳統金融新業態的試點、推動多元資產發行港元穩定幣在各金融領域的應用以及發展以現實資產代幣化為核心的數字資產業務。



民建聯與多位業界人士包括張帥、張貝龍及李懿政合作，發表“新質生產力---賦能WEB 3.0在金融業的應用發展”政策倡議書。報告指出，Web3.0對金融業創新變革和提升效率至關重要，不只限於金融資產，在商業、貿易、供應鏈管理，以至日常生活等範疇，Web3.0短期以至長期都將帶來變革。



報告提出六項建議：第一，大力發展可支持Web3.0長期發展的Web3.0基礎設施。報告指出，鑒於目前區塊鏈主流公有鏈平台在私隱保護等方面存在缺陷，香港應支持研發具安全性、私隱保護、高效能、低成本、節能、合規性、模塊化及全球視野的基礎區塊鏈平台。故此，香港需投入更多資源和技術，鼓勵科研創新，同時政府須制定政策法規，為區塊鏈技術發展提供支持。



第二，加快發展數碼身份的應用及周邊Web3.0數字產業。報告認為，數碼身份作為Web3.0與物理世界的重要橋樑，建議政府加快建設香港居民為基礎的數字身份體系與標準，逐步建立一套公私營機構之間更廣泛採用數碼身份的應用，推動各界廣泛採用，例如可在“智方便”平台中納入數碼身份。