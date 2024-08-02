快評：停止抓扣大陸漁船　還傳統漁區安全平靜

中評社快評／國台辦發言人陳斌華7月31日晚間發布“答記者問”，再次強調此次金門溝通與兩岸協商談判無關。陳斌華又強調，台灣有關方面應當尊重兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣大陸漁船和用粗暴危險方式對待大陸漁民，保證漁民生命財產安全。



“2·14”惡性撞船事件的發生，與近年兩岸關係惡化、台灣方面不時肆意抓扣大陸漁船有關。據今年2月台灣官方公開的“海巡署”艦隊分署取締非法越界捕魚劉大陸籍漁船統計表，自2008年起至2016年5月以前，台灣方面總計扣留1萬0856艘大陸籍漁船；2016年6月以後至2024年1至2月，總計扣留403艘大陸籍漁船。數字之大不可謂不驚人。



與台灣方面不時以“越界”為由扣查大陸漁船相比，大陸方面查扣台灣漁船的數量少之又少。台灣媒體報導，今年7月2日澎湖籍漁船“大進滿88號”在金門外海越界捕魚，遭大陸海警船登檢帶回，而上一次台灣漁船因違反越界捕撈遭扣押，已是十七年前的事。



大陸方面不僅極少抓扣台灣漁船，有關方面歷來還十分重視漁業資源的保護和相關海域正常秩序的維護，近年來採取各種措施，加強對漁民出海生產管理。對台灣漁民，大陸也始終以同胞情誼相待，在沿海設立台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風、補給、供水、搶險救助等幫助。



具台灣軍職的金門胡姓釣客今年3月迷航，獲大陸海警尋獲救起。國民黨籍“立委”陳玉珍昨日表示，8月7日將陪同家屬赴陸接胡姓釣客返家。陳玉珍表示，希望這段期間金門海域發生的大小事件都能順利解決，最後共同迎接開放陸客觀光旅遊的好消息。



“2·14”惡性撞船事件發生後，金門海域又發生很多事，“現狀”已回不到過去了。台灣方面必須尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，停止以“越界”為名抓扣大陸漁船，才能還傳統漁區安全與平靜。否則，大陸方面必作出回擊，台灣方面失去的將會越來越多。