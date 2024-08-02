日本手足口病蔓延　41個地區指標超警戒值

中評社北京8月2日電／據新華社報導，日本衛生機構發布的最新數據顯示，日本手足口病確診病例數近期持續增加，今年以來已有超過22萬人確診。截至30日，全國已有41個一級行政區相關指標超過警戒值，衛生部門提醒民眾採取預防措施。



日本國立感染症研究所30日發布的數據顯示，7月15日至21日，全國新增近3.68萬名手足口病患者，其中東京都新增患者最多，為3679人。全國47個都道府縣中有41個超過警戒值，即當地定點醫療機構平均收治手足口病患者5人以上。北海道時隔兩年再次發布針對這一傳染病的警報。



從今年累計確診病例數看，東京都也最多，超過1.89萬人，相關指標連續6周超過警戒值；其後依次為大阪府、埼玉縣和神奈川縣。



手足口病是由多種腸道病毒引起的傳染病，5歲及以下兒童是高發易感人群。患者手、足、口腔等部位出現小疱疹或小潰瘍，表現為嘴疼、厭食、低熱。這種疾病主要經胃腸道，即糞口途徑傳播，也可經呼吸道，即飛沫、咳嗽、打噴嚏等傳播，或因接觸患者口鼻分泌物、皮膚或黏膜疱疹液及被污染的手及物品等傳播。



手足口病沒有特效藥，保護易感人群的最好方式是接種疫苗，此外還宜勤洗手、喝淨水、不吃生食、加強鍛煉、開窗通風、少去人群密集場所等。