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“智慧大腦”進田間 科技賦能鄉村振興
http://www.CRNTT.com
2024-08-02 14:07:25
貴州航天智慧農業有限公司的太陽能卷膜器。（圖源：新華社）
中評社北京8月2日電／據新華社報導，在貴州航天智慧農業有限公司，點開智慧農業全產業鏈數字化平台，便能實時對農田設施和作物實施遠程監管。
將大數據技術應用於傳統農業，讓一顆“智慧大腦”走進田間，數字技術為傳統農業帶來更多可能性。目前該套農業精準服務體系已在全國20多個省份的300餘萬畝農田得以運用。
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