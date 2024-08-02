“智慧大腦”進田間　科技賦能鄉村振興

貴州航天智慧農業有限公司的太陽能卷膜器。（圖源：新華社） 中評社北京8月2日電／據新華社報導，在貴州航天智慧農業有限公司，點開智慧農業全產業鏈數字化平台，便能實時對農田設施和作物實施遠程監管。



將大數據技術應用於傳統農業，讓一顆“智慧大腦”走進田間，數字技術為傳統農業帶來更多可能性。目前該套農業精準服務體系已在全國20多個省份的300餘萬畝農田得以運用。