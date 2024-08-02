首屆人工智能先進技術成果供需對接大會舉行

中評社北京8月2日電／據科技日報報導，7月29日，2024首屆人工智能先進技術成果供需對接大會在四川綿陽舉行。會上共簽約招商引資項目23個，主要集中於工業機器人、無人機、智慧交通、關鍵零部件等領域，簽約總金額100.43億元。



這批簽約項目中，電子元器件及智能機器人關鍵零件製造項目擬選址綿陽高新區（科技城直管區），將新建兩條電子元器件設備和模具生產線及一條智能機器人關鍵零件製造生產線；綿陽科技城新區與華為技術有限公司簽約“人工智能＋”合作項目，將基於華為昇騰全棧基礎軟硬件建設推理一體化平台，加強人工智能在城市治理、政務服務、交通等行業場景的示範應用。



作為本次大會主題活動之一，人工智能創新成果展已於7月26日開展。150家國內人工智能重點企業及綿陽當地企業、科研院所參展，人形機器人、智能控制無人系統、AI大模型互動虛擬產品等300多件展品亮相，涵蓋先進技術、終端消費、行業應用、成果轉化等領域。



當前，綿陽正以超常規舉措推動人工智能產業高質量發展。今年6月，綿陽出台了《綿陽市支持人工智能產業發展若干政策（試行）》，聚焦人工智能產業發展的關鍵領域和重點環節，圍繞科技攻關、產業發展、生態構建三個維度，推動人工智能和實體經濟融合發展。