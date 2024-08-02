“時間切片”技術讓3秒瞬間一幀呈現

中評社北京8月2日電／據科技日報報導，彈跳、騰空、旋轉、穩落……巴黎奧運會體操跳馬項目是技巧與力量的完美結合。從起跳到落地，運動員的展示時間衹有約3秒，所有動作須一氣呵成，瞬間定乾坤。



然而，瞬間的美感往往讓電視觀眾感覺“不過癮”。如何增強觀賽體驗，讓電視觀眾看清運動員一套連貫動作中的每個關鍵細節？“時間切片”技術將3秒瞬間一幀呈現。



“時間切片”技術類似於相機的多次曝光手法，將運動員不同時間節點的動作進行畫面切片，靈活抓取每一幀動作畫面，形成同一背景下的精彩動作“集結”。中央廣播電視總台雲製作平台負責人陳欣表示，“時間切片”技術是總台為公共信號製作提供的新視角。



北京2022年冬奧會期間，“時間切片”技術在滑雪大跳台比賽轉播中“小試牛刀”。巴黎2024年奧運會期間，該技術進一步成熟，尤其是在運動員輪廓識別和信息提取上，“時間切片”技術有了質的飛躍，所呈現的畫面背景已由虛化背景變為環境實景，運動員的動作細節也更清晰。



目前，除了體操項目，“時間切片”技術也在巴黎奧運會跳水、乒乓球等項目的賽事轉播中得到全面應用。



北京時間7月31日，全紅嬋、陳芋汐為中國代表團奪得跳水女子雙人10米台金牌的賽事轉播中，正是在“時間切片”技術的幫助下，觀眾通過視頻回放，能直觀地看到全紅嬋、陳芋汐仿佛擁有了“分身術”，從起跳到入水，多個身姿組成的騰空軌跡在同一畫面中定格，“水花消失術”也有了別樣的展現方式。