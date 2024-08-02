國家發展改革委負責人回應經濟發展熱點問題

新聞發布會現場。（來源：國務院新聞辦網站） 中評社北京8月2日電／如何看待下半年經濟走勢？如何用好超長期特別國債？如何推進改革舉措加快落地？據新華社報導，在國務院新聞辦8月1日舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，國家發展改革委有關負責人回應了當前經濟發展熱點問題。



全面辯證看待經濟走勢



時至年中，經濟形勢備受關注。國家發展改革委副主任趙辰昕分析，對於下半年經濟走勢，要全面辯證地看待。一方面，要看到外部環境變化帶來的不利影響增多、國內有效需求不足、經濟運行出現分化、重點領域風險隱患仍然較多、新舊動能轉換存在陣痛。



“另一方面，我們更要看到，經濟運行中的積極因素和有利條件也在不斷積累。”趙辰昕說，從外部機遇看，國際貿易增長有所恢復，新興經濟體發展較快，有利於我國企業發揮優勢，拓展國際市場。從宏觀政策看，黨中央、國務院部署的重大舉措正在加快推進，逆周期調節仍有足夠空間。從發展態勢看，各地正因地制宜發展新質生產力，新動能正加速成長壯大。從發展活力看，黨的二十屆三中全會部署了一系列重大改革舉措，將有力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，極大激發經營主體的積極性、主動性、創造性。



他表示，隨著各項政策落地見效，推動經濟持續回升向好的基礎將不斷夯實、不斷打牢，“我們有條件、有能力、有信心、有底氣戰勝發展當中的問題、轉型當中的挑戰，高質量完成全年目標任務”。