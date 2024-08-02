夜游為夏日消費添動能

中評社北京8月2日電／據海外網報導，日前，2024年全國暑期文化和旅遊消費季主場活動現場發布了“第二批、第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區消費指南”，一系列夜游玩法陸續“解鎖”。國家級夜間文化和旅遊消費集聚區已達345個，它們基於自身文化、歷史、人文風情、地域特色等，植入形式多樣、內涵豐富的文旅業態，因地制宜舉辦特色文旅活動，打造具有文化魅力、主客共享的文化體驗地、旅遊目的地。這些集聚區逐步成為文旅消費最活躍的區域，日益成為各地經濟的新增長點。



炎炎夏日，人們紛紛選擇在涼爽的夜晚休閑。看夜景、觀演出等夜游活動豐富多彩，不僅避開白天的高溫，還帶來別樣的體驗。夜游的新業態、新場景不斷湧現，為夏日消費增添新動能。



活動豐富玩法多



7月28日晚，在浙江橫店影視城夢外灘度假區，一場“店BA明星籃球挑戰賽”吸引了眾多遊客，球員來自熱播劇《少年白馬醉春風》的演員以及綜藝《我在橫店打籃球》的嘉賓，他們與現場數千名觀眾共同享受籃球運動的激情。



橫店影視城充分利用影視元素，打造充滿濃鬱影視特色的夜游場景。廣州街·香港街度假區以夜間沉浸式影視主題體驗為主，推出行進式演藝秀《走進電影》，遊客是觀眾也是演員，根據劇情發展和場景切換，一邊逛景區，一邊沉浸式體驗，如身在拍攝現場。自7月1日以來，已有60多萬人次的遊客來到橫店，與影視工作者和市民一起感受夜橫店。



為豐富夜游體驗，海昌海洋公園每日開放夜場並推出夜間演藝、巡游、音樂節等活動。上海海昌海洋公園夜場舉辦煙花盛典、無人機表演和機甲大巡游；鄭州海昌海洋旅遊度假區的夜游活動包括無人機夢幻星空秀和海洋夜校科普動物演藝。這些活動吸引了更多遊客。



歡樂穀旗下的多家主題公園推出精彩的夜游活動，讓遊客體驗與白天不同的樂趣。深圳、成都、上海、武漢、天津、重慶、南京、南昌的歡樂穀、瑪雅海灘水公園和瑪雅樂園舉辦“夏浪狂歡節”“萬物生電音節”“EV電音節”等十大音樂節。6月29日至今，歡樂穀的夜場成為年輕人消夏納涼的熱門選擇，已接待遊客約260萬人次。



記者在採訪中瞭解到，全國多家景區推出夜場活動，打造與白天不同的游玩體驗場景。夜游成為暑期旅遊的一大亮點。

