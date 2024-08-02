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我國成功發射衛星互聯網高軌衛星
http://www.CRNTT.com
2024-08-02 11:34:16
8月1日21時14分，我國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將衛星互聯網高軌衛星02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（來源：新華社）
中評社北京8月2日電／據新華社報導，8月1日21時14分，我國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將衛星互聯網高軌衛星02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
這次任務是長征系列運載火箭的第529次飛行。
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