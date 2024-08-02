吳江浩大使舉行二十屆三中全會記者交流會

7月30日，中國駐日本大使吳江浩舉行黨的二十屆三中全會專題記者交流會。圖源：人民網 中評社北京8月2日電／據人民網報導，7月30日，中國駐日本大使吳江浩舉行黨的二十屆三中全會專題記者交流會。共同社、讀賣新聞、NHK電視台等13家日本主流媒體及中國駐日媒體、在日華文媒體記者共約40人出席交流會。



吳江浩闡釋中共二十屆三中全會的重大意義和深遠影響，表示全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次十分重要的會議。會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出300多項重要改革舉措，重點突出，系統集成，描繪出進一步全面深化改革的清晰藍圖。我們正以釘釘子精神把“大藍圖”轉化為“施工圖”，將各項改革任務落到實處、幹出實效。



吳江浩指出，當前中日經貿合作面臨一些困難，中日之間正在發生從過去的垂直分工向水平分工的結構性轉變。同時，兩國經濟互補優勢將長期存在，在數字經濟、綠色發展、科技創新、醫療康養等領域合作大有可為。隨著各項改革舉措落地，改革紅利將不斷釋放。中日應把握轉型升級機遇，推動貿易恢復發展，探索投資新模式，拓展第三方市場合作，共同開辟新時代中日互利共贏新未來。



吳江浩並就中國推進高水平對外開放、房地產市場、外交政策、中日關係及核污染水等問題回答了記者提問。