日本政府與央行動用5.5萬億日元干預匯市

這是3月19日在日本東京拍攝的日本銀行總部。圖源：新華社 中評社北京8月2日電／據新華社報導，日本財務省7月31日說，6月27日至7月29日期間動用了約5.5萬億日元（1人民幣約合20.68日元）干預匯市。8月1日，日元對美元匯率盤中一度升至1美元兌換148.5日元上方，創四個月以來日元對美元匯率高位。



日元對美元匯率7月11日至12日突現大漲。按共同社說法，市場普遍認為日本政府與中央銀行在這兩天干預了匯市。此外，日本政府和央行很可能在4月29日和5月2日出手干預，購入日元出售美元，總額大約9.8萬億日元。



共同社報導說，包括4月至5月在內，今年以來，日本政府和央行干預匯率總金額合計達到15.3萬億日元。前財務官神田真人7月接受共同社採訪時說：“干預匯市是有效的。”



除上述干預匯市措施推升日元匯率外，最新貨幣政策同樣助推日元對美元匯率大幅上漲。投資者意識到日本和美國貨幣政策方向差異，傾向購買日元出售美元。



日本央行在7月31日結束的貨幣政策會議上決定，將政策利率從0%至0.1%提高至0.25%左右。這是日本央行今年3月結束負利率政策以來首次加息。會議還決定，將央行國債購買額從目前每月約6萬億日元逐步縮減，到2026年1月至3月減至每月3萬億日元左右。



與此同時，日本央行行長植田和男並未否認未來繼續加息的可能性，因此市場普遍認為央行將繼續推進貨幣政策正常化。另一方面，美國聯邦儲備委員會主席傑羅姆·鮑威爾7月31日暗示將在9月降息。投資者認為日美利率差縮小，買入日元的勢頭看漲。