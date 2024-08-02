﻿聖方濟各大學物理治療學獲專業認證

聖方濟各大學舉行祝捷會，慶祝其物理治療學（榮譽）理學士課程獲得輔助醫療業管理局的專業認證。圖源：大公報 中評社北京8月2日電／據大公報報導，聖方濟各大學於昨日舉行祝捷會，慶祝其物理治療學（榮譽）理學士課程在6月成功獲得輔助醫療業管理局的專業認證。此認證使得學生畢業後即可在香港註冊執業，並可向物理治療學會申請成為正式會員。



4000申請爭60學額



祝捷會上，聖方濟各大學獲得“郭謝碧蓉基金”捐贈200萬港元，以及善長陳漢雄伉儷捐助100萬港元，以支持成立獎學金。方大署理校長盧鐵榮表示，非常高興地祝賀課程獲得專業認證。他強調，學校物理治療課程的學生在畢業後，將在跨學科醫療團隊中扮演重要角色，與醫生、護士、職業治療師、社工等一起提供全面的康復服務。在學校高素質教學團隊的指導下，聖方濟各大學將繼續為社會培養具有專業精神和道德的未來醫療人才，為社會做出貢獻。



據瞭解，該課程新學年設有60個學額，在今年聯招和非聯招中共收逾4000申請，反應熱烈。課程獲得專業認證後，首屆47名畢業生今年已合資格申請成為註冊物理治療師，9成應屆畢業生已獲聘請通知，平均月薪高達近3.5萬元。以4年學費約32.2萬元計算，畢業生只需不足1年即可賺回學費。