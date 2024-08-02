中銀三星人壽堅定不移推動高質量轉型發展

中評社北京8月2日電／據新華社報導，近日，2024年二季度壽險償付能力“成績單”陸續出爐，根據信息披露顯示，中銀三星人壽上半年發展穩中有進，實現規模保費181億元，同比增長14%。截至6月末，公司總資產1060億元，較年初增長20%。累計盈利1.51億元，同比增長80%。綜合償付能力充足率216.7%，較年初提升23.9個百分點，經營效益不斷改善，業務品質持續提升，轉型發展邁出堅實步伐。



堅持“人民至上” 運營服務提質增效



中銀三星人壽始終堅持“以客戶為中心”，服務供給持續完善，積極搭建多層次、差異化保險產品體系，開發即期養老金產品，助力養老金融；客服質效持續增強，圍繞“服務產品化、機構特色化、活動積分化”，全面升級“五大管家”增值服務，實現基礎會員服務100%全覆蓋，因地制宜開展特色服務，推出遼醫易、環球無憂－護理全能卡；消保工作持續賦能，打造“首席消保官、每月消保日、人人消保行”特色消保機制，舉辦“總經理接待日”“客戶懇談會”230場，常態化開展線上、線下消保宣教971次，在“3·15”消費者權益保護教育宣傳活動期間，累計觸及消費者8000餘萬人次，切實踐行擔當金融為民、富民、惠民、便民之使命。



堅守“金融為民” 做好“五篇大文章”



中銀三星人壽主動服務國家大局，持續做好“五篇大文章”。在科技金融方面，穩步提升集成電路、低碳能源、生物醫藥、新材料和人工智能等戰略新興產業方向投資規模，助力以科技創新引領現代化產業創新，促進新質生產力發展。



在普惠金融方面，持續助力中國銀行“惠如願·千崗萬家”普惠金融行動計劃，為中小微企業穩定崗位、擴大就業提供人身保險保障千家萬戶；深入陝西咸陽“北四縣”、川蜀腹地大涼山，以保險力量系牢防返貧安全帶；開展“百萬消費幫扶”公益項目，助力脫貧地區產業發展，用行動踐行“共濟互助、扶危濟困”的保險行業宗旨。



在綠色金融方面，助力推進美麗中國建設，推進綠色低碳發展，在綠色金融領域投資餘額61.52億元。聯合故宮博物院，在浙江舟山革命老區落地“故宮小書包”公益項目，並獲評2024年度保險業助力鄉村振興典型案例，堅定以文化力量譜寫鄉村振興新篇章。

