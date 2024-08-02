逾2萬外籍永居人士申辦內地通行證

中央批准非中國籍港澳永久居民可以申領內地通行證，政策受到香港各界好評，申請踴躍。圖源：大公報 中評社北京8月2日電／據大公報報導，國家出入境管理局由7月10日起，為港澳永久性居民的非中國籍人員簽發“港澳居民來往內地通行證（非中國籍）”，據央視新聞報導，香港中旅集團表示，新措施實行約20日，已有2萬多人預約申辦證件，形容反應熱烈。



首批申請人前日已獲發證件



合資格申請人可前往香港中旅集團、澳門中國旅行社辦理申請手續，首批申請人經過等待21天製證時間，已於前日（7月31日）獲發證件。香港中旅集團證件業務部總經理蘭海濤接受央視新聞報導表示，該項政策受到香港各界普遍好評，形容反應熱烈，申請踴躍，至今已接獲2萬多人預約申辦，第一批申請人已經順利領取證件，其他符合條件的申請人也將陸續按期領取證件。



報導指，從7月10日首次申請到拿到證件，僅僅用了21天，認為辦證過程屬“快捷高效”。持證人可享受5年多次往返、口岸快捷通關等便利。在口岸履行指紋采集等手續後，持證人可免填外國人入境卡，並經快捷通道通關。另外，申請人可在線上提交申請材料，經審核後預約線下辦理時間，跑腿更少、效率更高。報導稱，這標誌著“一國兩制”出入境領域的實踐掀開新篇章。



另外，據大灣區之聲早前報導，已有1600多人在澳門中旅社預約申辦。