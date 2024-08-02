香港首本鄉志《打鼓嶺鄉志》捐贈國家方志館

陳月明（左）到訪位於北京的國家方志館，並向館方贈送《打鼓嶺鄉志》。（來源：大公報） 中評社北京8月2日電／據大公網報導，立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明聯同新青會主席、打鼓嶺鄉事委員會顧問張然，昨日到訪北京國家方志館，並向國家方志館贈送《打鼓嶺鄉志》。



中國地方志工作辦公室黨組書記、主任陳文學會見及主持捐贈儀式，中國地方志工作辦公室方志處負責人、二級巡視員楊軍仕，中國地方志工作辦公室科研處處長、國家方志館館藏部負責人和衛國及中國地方志工作辦公室秘書處處長周勇進陪同出席會面。據瞭解，陳月明是首位訪問國家方志館的香港立法會議員，陳文學向陳月明致送《入藏證書》表達感謝，並表示此次贈書豐富了國家方志館的館藏。



陳月明：講好中國故事



陳月明向中志辦領導介紹《打鼓嶺鄉志》的編撰情況，表示打鼓嶺的鄉村歷史有助於瞭解、認識香港過往更細微的歷史及文化根源，更是香港與祖國命運緊密相連的重要補充。她表示《打鼓嶺鄉志》正是以“知過去、重今天，迎接更美好的祖國明天”為初衷而作。她期望之後能有更多香港的方志著作進入國家方志館館藏，不斷豐富香港地方的歷史細節，講好中國故事。



陳月明瞭解到國家對地方志發展非常重視，國家希望各級政府都要關心和支持地方志事業發展，也希望地方志工作者繼續發揚方志人精神，修志問道，以啟未來。