﻿法治是香港金漆招牌　沒有法治就沒有民主

七月三十日，外交公署崔建春特派員舉行記者會，接受中外媒體聯合訪問。圖源：大公報 中評社北京8月2日電／據大公報報導，上任3個月的外交部駐港特派員崔建春日前會見中外傳媒，重點闡釋了中共二十屆三中全會《決定》精神，表示全會表明了中國繼續深化改革、擴大開放的堅定決心和信心，開啟了新時代進一步全面深化改革新征程。



崔建春回答記者提問時表示，追求民主是人類社會的共同價值，惟不同國家及地區在不同階段有適合自身發展的民主體制，不能一概而論。公民社會除了強調個人權利之外還要重視公民責任和守法意識，強調法治是香港的金漆招牌，“法治很重要，如果沒有法治，就沒有民主。”



崔建春形容，香港自2019年起踏入轉變階段，並且發展適合自己的民主制度。民主的最終目的是改善人民生活，普選不一定能達成民主的要求，反問：“以‘一人一票’普選，勝者全取，不再考慮少數人權益的方式運作的政治制度能否稱之為民主？”



會見62領事 沒人反對港國安法



被問到對港青的建議，崔建春鼓勵他們瞭解世界各地的民主運作模式，主動地到內地考察，認識國家歷史，理解前人的努力和付出，“雖然大家生活在和平時代，但不要忘記和平需要實力來保障……如果缺乏國家支持，香港青年難免會失去很多在國際舞台上展現才華的機會”。



有現場媒體關注中美關係，崔建春回應表示，不管是中美哪一方，都不想有直接衝突，否則是全人類的災難，有人甚至形容地球說不定會消失。他強調，和平交流很重要，又提到自己在上任初期已經會面美國駐港總領事梅儒瑞，就各自立場和意見交流了近兩小時，“無論雙方有什麼意見，坦誠溝通和對話都十分重要。”



崔建春補充，自己上任3個月已經見過62個駐港領事，沒有一個反對香港國安法，亦沒有領事支持“制裁”香港官員。對比其他國家及地區，香港國安法和《維護國家安全條例》是良法、善法。他批評，美國公然干預香港事務、中國內政，而對特區官員的“制裁”更加是毫無道理，“這明明就是欺負人，不能說你個大就欺負人”，認為相互“制裁”的結局只會造成兩敗俱傷，不符合雙方發展利益。