“更快”，奧運給我們最純粹的享受。圖源：新華社 中評社北京8月2日電／網評：“更快”，奧運給我們最純粹的享受



來源：新華社 作者：楊有宗 吳振東



19歲、打破46秒50關口、領先第二名1秒多、創造新的世界紀錄和奧運會紀錄……北京時間8月1日凌晨，法國巴黎拉德芳斯體育館，中國選手潘展樂以46秒40的成績奪得巴黎奧運會男子100米自由泳金牌，讓人類再次感受到速度之美，這種美感既原始又充滿魅力，給人感官和精神帶來最純粹的享受。



巴黎奧運會開賽以來，隨著一場場精彩比賽進行，一個個勢均力敵的對決呈現，人們再次從奧運會這場盛宴中感受到奧林匹克最初的意義。



更快、更高、更強——更團結，在奧林匹克格言中，“更快”排在第一位。快，給人的感官享受和精神愉悅最直接、最震撼。在所有奧運會項目中，短距離競速項目最受關注。從某種意義上說，潘展樂在巴黎泳池中領先大半個身位率先觸壁，和2008年北京奧運會“飛人”博爾特在鳥巢撞線前的回頭望月，帶給人同樣的震撼。



電光石火間，快與慢、勝與敗、歡笑和淚水交織，運動員身體與精神承受著雙重挑戰，無數觀眾也能在生活中感受到超越日常的意義。



挑戰極限、超越自我，這是人類永恒的追求。巴黎奧運會前，潘展樂已手握100米自由泳世界紀錄和世錦賽冠軍。今年2月的世錦賽男子4×100米自由泳接力決賽中，潘展樂以46秒80的成績打破羅馬尼亞名將波波維奇保持的世界紀錄。本屆奧運會開幕後，潘展樂還在男子4×100米自由泳接力決賽中游出46秒92的成績打破先前的奧運會紀錄。