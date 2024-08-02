東南亞國家歡迎香港加入RCEP。圖源：大公報 中評社北京8月2日電／網評：商界要積極“走出去”探索東盟機遇



來源：大公報 作者：林健鋒（立法會議員）



目前由十個成員國組成的東盟，近年迅速發展成亞洲第三大經濟體。而東盟作為一個貿易共同體，亦是香港第二大的貿易夥伴、出口市場及進口來源地，與香港關係密切。行政長官李家超今次率領特區代表團，訪問老撾、柬埔寨和越南三個東盟成員國，與當地領導人會面，介紹香港經濟發展及機遇，並爭取他們對香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的支持，可見特區政府為推動香港與其他國家和地區的經貿往來，促進香港經濟發展，為香港拓展商機不遺餘力。



香港與新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南等東盟國家向來都有緊密的商貿往來。2022年，東盟已成為香港第二大貿易夥伴，香港對東盟的總出口達462億美元，按年增加6.5%，加上內地與東盟之間的貿易迅速發展，香港亦因處理轉口貿易從中受惠。截至2022年底，東盟在香港的直接投資累計達679億美元，香港在東盟的投資亦累計達734億美元。截至去年6月，香港有648家東盟企業，占本港外國公司總數約7.2%，其中52家是在香港設立地區總部。旅發局資料顯示，截至去年6月，來自東盟其中六個成員國，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南的訪港旅客合計有約180萬人次。



東盟更與中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭5個區域貿易夥伴簽署了RCEP，成為全球規模最大的自由貿易協定，RCEP全體成員經濟體合計占全球GDP約30%，並占環球貿易逾四分之一份額。



事實上，今次非行政長官李家超首次率團到訪東盟國家，早在其上任不足半年，已率領商界代表團出訪泰國，去年再率領代表團訪問新加坡、印尼和馬來西亞。事實上，今年5月，我亦隨立法會議會聯絡小組到馬來西亞、印尼及新加坡進行為期七日的職務考察。今次特區代表團再訪東盟國家，凸顯特區政府對開拓新興市場的決心，積極說好香港故事，以及對爭取東盟國家支持香港加入RCEP一事的重視。