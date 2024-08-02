三中全會新征程　構建房地產發展新模式

中評社北京8月2日電／據大公網報導，中共二十屆三中全會《決定》4次提及“房地產”一詞，強調加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式；加大保障性住房建設和供給；改革房地產開發融資方式和商品房預售制度。



有分析認為，針對中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，三中全會《決定》指出了房地產高質量發展的路徑。從構建房地產發展新模式、多渠道保障多元居住需求、充分賦予地方政府市場調控自主權、改革優化房地產相關制度等方面作出重要部署。從政策優先級看，構建房地產發展新模式成為市場平穩健康發展的治本之策，而多渠道保障民眾多元居住需求，則是房地產發展新模式的重要內容。＼大公報記者 倪巍晨上海報導



“發展新模式”被擺在房地產高質量發展的首要位置。《決定》指出，要“加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式”。



過去中國房地產行業發展有賴於“高杠杆、高周轉”。上海中原地產市場分析師盧文曦表示，房地產市場供求關係發生重大變化，舊模式已不能適應新形勢，房地產新發展模式的構建刻不容緩。



申萬宏源研究所副總經理、首席策略分析師王勝認為，中國將消除房地產舊有的“高負債、高周轉、高杠杆”發展模式，轉而建立一套與新發展模式相匹配適應的融資、財稅、土地、銷售等房地產基礎性制度。

