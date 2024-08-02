中評社北京8月2日電／據中國紀檢監察報報導，黨的二十屆三中全會緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題謀劃和部署改革，書寫了繼續把改革推向前進的時代新篇。紀檢監察機關是全面從嚴治黨的重要力量，在推進中國式現代化進程中肩負重要使命。要找准切入點和著力點，胸懷“國之大者”，自覺融入和服務改革大局，堅定不移推進全面從嚴治黨、黨的自我革命，始終堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，以正風肅紀反腐清除改革障礙。



進一步全面深化改革，既是黨的十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇。當前，14億多中國人民錨定進一步全面深化改革的總目標踔厲奮發、堅毅前行。與此同時，推進高質量發展還有許多卡點瓶頸，改革發展穩定面臨不少深層次矛盾和問題。要清醒認識到，經濟社會發展如果哪個環節出現了問題，其背後往往潛藏著為政不勤、為政不公、為政不廉等問題，潛藏著不正之風和腐敗問題。這些問題損害黨的形象、傷害黨群幹群關係，破壞公平正義、影響發展環境、積累風險隱患，是實現中國式現代化的“攔路虎”“絆腳石”。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對“深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭”作出部署，明確提出“鍥而不舍落實中央八項規定精神”“建立經常性和集中性相結合的紀律教育機制”“完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制”。紀檢監察機關要深入領會《決定》精神，緊緊圍繞黨和國家中心任務，忠誠履行黨章和憲法賦予的職責，縱深推進正風肅紀反腐，持續推進新征程紀檢監察工作高質量發展，為實現新時代新征程黨的使命任務提供堅強保障。



深化作風建設，促進全黨始終具備強大的執政能力和領導水平。作風是黨員幹部黨性修養、政績觀念、工作態度的綜合體現。進一步全面深化改革，對廣大黨員幹部的精神狀態、能力素質、作風形象提出了新的更高要求。要重拳糾治幹部群眾反映強烈的形式主義、官僚主義，靶向糾治享樂主義、奢靡之風，從領導機關抓起、領導幹部改起，堅決糾治影響黨中央決策部署落實落地、影響高質量發展、加重基層負擔、權力觀扭曲政績觀錯位等問題。要引導廣大黨員幹部牢記“三個務必”，踐行以人民為中心的發展思想，樹立和踐行正確政績觀，在思想作風、學風、工作作風、領導作風、生活作風上全面過硬，真抓實幹、務求實效，聚焦問題、知難而進，以“時時放心不下”的責任感、積極擔當作為的精氣神為黨和人民履好職、盡好責。

