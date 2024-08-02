海南注建立意見建議辦理“綠色通道”

中評社北京8月2日電／據中國紀檢監察報報導，近日，海南省監委印發《海南省監察委員會建立辦理特約監察員意見建議“綠色通道”工作辦法》（以下簡稱《辦法》），聚焦發揮特約監察員監督作用，對特約監察員意見建議的受理、辦理、反饋、回訪等進行全流程規範，著力提升意見建議辦理規範化水平和質效，助力紀檢監察鐵軍建設、助推紀檢監察工作高質量發展。



建立特約監察員制度是紀檢監察機關引入外部監督的重要舉措，充分彰顯了紀檢監察機關主動接受監督、自覺支持監督的鮮明態度。據介紹，該《辦法》對特約監察員意見建議審批權限進行提格處理，全部呈報省紀委監委主要負責同志審批，有效增強辦理的權威性，是把自覺接受監督落實到行動上的具體體現。



為促進意見建議辦理工作規範化，《辦法》將特約監察員意見建議分為工作建議、問題反映兩大類，並明確辦理工作分工。工作建議類，指的是對全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以及推動紀檢監察工作高質量發展等方面工作的意見建議，由省紀委監委辦公廳受理。問題反映類，指的是對全省各級紀檢監察機關、紀檢監察幹部履職不力，或苗頭性傾向性問題，或涉嫌違規違紀違法犯罪的信訪舉報、檢舉控告，由紀檢監察幹部監督室受理。



“辦公廳負責統籌特約監察員意見建議辦理工作，定期匯總分析工作開展情況，適時研究提出加強和改進工作的意見建議。”海南省紀委監委辦公廳有關負責同志介紹。



在辦理時限方面，《辦法》對意見建議受理、辦理、反饋、回訪等主要環節的時限作出明確規定，堅持快查快辦，充分釋放特約監察員監督效能。